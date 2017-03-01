Silvestroff Studio - агентство по подбору актеров и моделей 0-25 лет для участия в кино, рекламе, клипах.

Мы работаем как с профессиональными актерами и моделями, так и с начинающими, которые только мечтают об успешной модельной или актерской карьере.

В базе агентства уже больше 10 000 человек. Наша база постоянно пополняется, что позволяет удовлетворить запрос любого заказчика!

Кастинги для детей - детское кастинг-агентство Silvestroff Studio

Часто задаваемые вопросы

Как попасть в детское кастинг-агентство Silvestroff Studio?

Для того, чтобы Ваш ребенок попал в наш каталог достаточно заполнить Анкету у нас на сайте.

Посмотрите видео Как попасть в базу агентства Silvestroff Studio

Сколько стоит размещение анкеты?

Есть символическая плата только за регистрацию на сайте - 5,99 гривен). Вы можете бесплатно размещать любое количество анкет.

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Как узнать о детских кастингах?

Информация о детских кастингах размещается на нашем сайте в рубрике Кастинги и на наших страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram

Как и где проводятся кастинги?

Есть несколько вариантов проведения детских кастингов: онлайн кастинг и живой кастинг.

Онлайн кастинг

Кастинг директора просматривают опубликованные анкеты и отбирают детей по фотографиям, видео визиткам или самопробам.

Далее, отобранные дети приглашаются на живой кастинг.

Живой кастинг

Фото и видеопробы проводятся непосредственно в рекламном агентстве, продакшн или киностудии.

Нужен ли опыт съемок для удачного прохождения кастингов?

Нет. Наличие опыта - не обязательное требование. Нам всегда нужны новые лица!

Мы работаем как с детьми, которые уже имеют большой опыт съемок, так и с начинающими актерами.

Что делать если у ребенка нет профессионального портфолио?

Вы можете подготовить материалы у нашего фотографа на Фотоднях, воспользоваться услугами других специалистов, которые работают с детьми или самостоятельно.

Помните, актерские материалы должны быть качественными и соответствовать требованиям.

Портфолио – это визитная карточка модели или актера. Дети так быстро растут, что портфолио быстро становятся не актуальными.

Для работы достаточно 5-10 фото хорошего качества.

Какие требования к фотографиям?

Размещайте только профессиональные фотографии.

Вы можете сделать фото самостоятельно, но обязательно придерживайтесь наших рекомендаций.

Обязательные требования:

портрет (анфас и профиль);

поясной портрет и фото в полный рост.

Настоятельно рекомендуем:

фото делайте на светлом, однородном фоне;

ковров, пикников, детских утренников и т.д. на фоне быть не должно;

никаких посторонних людей в кадре, только владелец анкеты;

используйте нейтральные цвета в одежде. Без ярких элементов и рисунков;

желательно полное отсутствие макияжа и причесок!

Требования к фотографиям:

формат файла - jpg, jpeg;

размер - не более 10 Мб ;

; название только латинскими буквами или цифрами без пробелов и лишних символов;



для уменьшения размера файла используйте сервис ILOVEIMG

если изображение нужно перевернуть - ILOVEIMG;

отсутствие подписей, копирайтов фотографов.

Заполнили анкету. Почему она сразу не появляется на сайте?

Перед публикацией анкеты проходят ручную модерацию. Обычно это занимает 2-3 рабочих дня.

Если фотографии плохого качества или не хватает каких-то данных, с Вами свяжется наш модератор для уточнения.

Как часто нужно обновлять анкету?

Минимум один раз в полгода следует обновлять фото, видео материалы и текущие данные (рост, вес, размер одежды и т.д.).

Актуальные данные в анкете увеличивают ваши шансы быть приглашенными на кастинг.

Возможно ли участие в кастинге всей семьи?

Да, это возможно. Иногда заказчики ищут для съемок семью, и в этом случае мы можем провести семейный кастинг.

Если Вы хотите разместить информацию о Вашей семье в базе Агентства, пришлите фотографии и данные на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Какие шансы, что мой ребенок успешно пройдет кастинг?

На этот вопрос трудно ответить, так как шансы есть всегда и у каждого. Следует помнить, сегодня требуются абсолютно разноплановые дети, и если Вашего ребенка не выбрали сегодня, его могут выбрать завтра!

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам в чат m.me/silvestroffclub и мы с удовольствием ответим Вам.